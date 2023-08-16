"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

استقبلت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء منذ إطلاقها وحتى منتصف أغسطس الجاري 3.3 مليون طلب؛ لتركيب عدادات كودية للمباني العشوائية أو التي لم تحصل على ترخيص بناء أو التي خالفت شروط البناء الموجودة في الرخصة الخاصة بالعقار.

كشف د.أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن إجمالي العدّادات مسبوقة الدفع الكودية التي تم تركيبها حتي منتصف شهر أغسطس الجاري بلغ 2.6 مليون عداد كودي مسبق الدفع على مستوى الجمهورية، ويتم تركيبها عن طريق شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف حمزة، لـ«الدستور» أن شركات التوزيع تقوم فور تلقيها الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بعمل الدراسات الفنية والمقايسة، ومن تنطبق عليه الشروط تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات سواء للمباني المرخصة أو غير المرخصة عن طريق العداد الكودي.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء عن قرب انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء التي أعلنت عنها الوزارة رسميًا في 24 يوليو الماضي، حيث من المتوقع أن تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن الأحمال التي كان يتطلب التخفيف لتوفيرها انخفضت من 3000 ميجاوات إلى 1650 ميجاوات، وبالتالي انخفضت عدد ساعات التي تشهد انقطاعا في التيار على مستوى الجمهورية.

وأعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف الأحمال في 31 يوليو الماضي بعد التنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، مع وضع خطة لاستيراد كميات من المازوت بإجمالى تكلفة تتراوح من 250 - 300 مليون دولار لحل أزمة الطاقة.