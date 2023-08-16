الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

استقبلت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء منذ إطلاقها وحتى منتصف أغسطس الجاري 3.3 مليون طلب؛ لتركيب عدادات كودية للمباني العشوائية أو التي لم تحصل على ترخيص بناء أو التي خالفت شروط البناء الموجودة في الرخصة الخاصة بالعقار.

كشف د.أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن إجمالي العدّادات مسبوقة الدفع الكودية التي تم تركيبها حتي منتصف شهر أغسطس الجاري بلغ 2.6 مليون عداد كودي مسبق الدفع على مستوى الجمهورية، ويتم تركيبها عن طريق شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف حمزة، لـ«الدستور» أن شركات التوزيع تقوم فور تلقيها الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بعمل الدراسات الفنية والمقايسة، ومن تنطبق عليه الشروط تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات سواء للمباني المرخصة أو غير المرخصة عن طريق العداد الكودي.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء عن قرب انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء التي أعلنت عنها الوزارة رسميًا في 24 يوليو الماضي، حيث من المتوقع أن تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن الأحمال التي كان يتطلب التخفيف لتوفيرها انخفضت من 3000 ميجاوات إلى 1650 ميجاوات، وبالتالي انخفضت عدد ساعات التي تشهد انقطاعا في التيار على مستوى الجمهورية.

وأعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف الأحمال في 31 يوليو الماضي بعد التنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، مع وضع خطة لاستيراد كميات من المازوت بإجمالى تكلفة تتراوح من 250 - 300 مليون دولار لحل أزمة الطاقة.

الكهرباء عدادات كودية وزارة الكهرباء أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة عداد كودي مسبق الدفع

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقرار البابا إلغاء توكيلات وتفويضات الأنبا بيسنتى

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

المنشاوي يتفقد مقر تنسيق جامعة أسيوط الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب ( 13 ) محافظ الحرب والسلام !

مدحت بشاى

تعالوا نودع ثقافات الميوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس