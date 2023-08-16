الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ فقه: لا يجوز للمخطوبين قول "بحبك وحشتينى" (فيديو)

د. هاني تمام
د. هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحب لا يمكن توصيفه بالحلال والحرام، ولكن ما يمكن توصيفه هو السلوك الناتج عن هذا الحب، مضيفًا: "شاب بيحب واحدة تصرف بشكل محرم يبقى حرام، شخص بيحب واحدة التزم ولم يصدر منه ما هو غير لائق يبقى حلال".

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "التعبير عن الحب لا بد أن يكون وفق الضوابط الشرعية، ولا يؤدى إلى إحداث مشكلة وفتنة، فكلمة بحبك ووحشتينى فى أوقاتنا يؤدى إلى فتنة، حتى ولو خطيبته".

واستكمل: "الحب فطرة فطرنا الله عليها، ومكمنها القلب، ولا يمكن تصنيفه حلال أو حرام، ولا حساب على الحب، وإنما ما تحاسب عليه هو السلوك الناتج عن هذا التصرف، لو تصرفت بشكل غير لائق هيبقى فى مشكلة وذنب، ولو تصرفت وفق الضوابط الشرعية فما تفعله حلال".
كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر الحلال والحرام

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