مستشار الرئيس للشؤون الدينية ناعيًا طاهر الحامدي: سليل بيت ولاية وصلاح

نعى د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، العالم الجليل الشيخ طاهر الحامدي شيخ الطريقة الطاهرية العامرية الحامدية الخلوتية، مدير مجلة الأزهر سابقًا، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال الأزهري، في بيان الأربعاء، إنّ الفقيد رحمه الله كانت له إسهامات كبيرة في الدعوة الإسلامية، وربطتنا به صلة مودة ومحبة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه كان سليل بيت ولاية وصلاح.

وتقدم الأزهري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.