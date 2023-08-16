ضبط مستودع تصرف في 700 أسطوانة غاز لبيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت عن تلك عن ضبط مستودع غاز تصرف في 700 أسطوانة غاز تجاري زنة 25 كجم وذلك بإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط مخبزين تصرفا في 29 شيكارة دقيق بلدي.