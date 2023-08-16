الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

طلعت مصطفى: نتقدم على مدار الساعة لتحقيق رؤيتنا فى بناء مشروع نور أول مدينة ذكية خضراء ومستدامة ( فيديو )

بناء مشروع نور
بناء مشروع نور

كشفت مجموعة طلعت مصطفى عن تواصل الأعمال الإنشائية في ثاني أكبر مشروعاتها بشرق القاهرة "مدينة نور"، الواقعة أمام العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد نموذجًا متفردًا للسكن العصري والمستقبلي، بما تملكه عناصر المدينة من تقنيات متقدمة تراعي أعلى المعايير العالمية في تخطيط المدن الذكية والمستدامة.

بناء مشروع نور

وأظهر الفيديو - الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمدينة "نور" على فيس بوك - عشرات العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها في عدد من المجموعات السكنية بالمشروع، حيث من المقرر بدء تسليم وحدات أول مرحلة من المشروع اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026، ولتصبح جاهزة للحياة منذ أول يوم لاستقبال الملاك بخدماتها المتكاملة.

 

بناء مشروع نور

 

وتدخل مجموعة طلعت مصطفى، بالقطاع العقاري المصري عصر الـ"smart city" من خلال مدينة نور، أول مدينة ذكية خضراء ومستدامة، والتي تعتمد بالكامل على العلم والتكنولوجيا في كل تفاصيلها، بداية من اختيار إنشائها في موقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٥ آلاف فدان، ثم الاعتماد على كبرى الشركات العالمية لتصميم "نور"، لضمان تقديم أحدث التصميمات لتصبح مدينة فريدة وتواكب التطور العالمي، وتراعي احتياجات السكان المستقبلية.

بناء مشروع نور


وتعتمد مدينة نور بشكل كبير على أحدث التقنيات الذكية في تقديم الخدمات للسكان، حيث تمت مراعاة ربط كل أرجاء المدينة بشبكة من خدمات الاتصالات والإنترنت لتشغيل وإدارة كل مرافق المدينة من كاميرات ذكية، وتوفير أنظمة إضاءة ذكية موفرة للطاقة لإنارة الشوارع، بالإضافة إلى تطبيق نور "موبايل أبليكيشن" الذي يوفر للسكان طلب كل الخدمات المقدمة من المدينة، وسداد المستحقات إلكترونيًا، فضلًا عن حجز تذاكر الأتوبيسات الكهربائية.
 

بناء مشروع نور


كما يتوافر بمدينة نور شبكة إنترنت مجاني "واي فاي" بكل أرجائها للتيسير على السكان الاستفادة من كل الخدمات الذكية داخل المشروع، وبداخل كل وحدة تتوافر تقنيات ذكية للتحكم الإلكتروني في الأجهزة مثل شاشة للتحقق من هوية أصحاب المنزل، والتحكم في تشغيل الأجهزة عبر خدمات صوتية، لتوفير الراحة والرفاهية للسكان.

 

بناء مشروع نور

 

وتمت مراعاة إقامة مدينة نور لتصبح مستدامة وصديقة للبيئة من خلال تصميمات للوحدات السكنية تسمح بنفاذ أشعة الشمس لكل أرجاء الوحدة، مما يوفر من الطاقة المستهلكة، وتصميم مساحات خضراء واسعة، لزيادة إنتاج الأكسجين وتوفير بيئة صحية للسكان، وتقليل استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية لخفض انبعاثات الكربون، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمدينة، واستخدام وسائل نقل جماعي تعمل بالكهرباء، مع توفير مصادر لشحن السيارات الكهربائية الخاصة بالسكان.

 

طلعت مصطفى مشروع نور مدينة نور العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

الرئيس السيسى: لا شهادة وفاة لأى شىء فى مصر وإحنا مع بعض

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

الرئيس السيسى يلتقى عمد ومشايخ وأهالى مطروح

تأكيد احتياطي الفوسفات في مصر.. مستقبل مشرق لصناعة الأسمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس