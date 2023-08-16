جوائزه 6 ملايين دولار.. CAF يخطر الأهلي بموعد الدوري الإفريقي

تلقى مسؤولو الأهلى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (CAF) حول تحديد مواعيد بطولة الدوري الأفريقى فى نسخته الأولى التى ستقام بمشاركة ثمانية فرق وبجوائز تصل لـ6 ملايين دولار لحامل اللقب الأفريقي الجديد.

وتضمن الإخطار أن البطولة ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل لـ11 نوفمبر وستقام بنظام الذهاب والإياب وسيتم إجراء القرعة فى منتصف سبتمبر المقبل.

كشف مصدر مسؤول أن الإخطار جاء بناءً علي إصرار مسؤولي الأهلي في مراسلاتهم للكاف مؤخراً بضرورة تحديد موعد البطولة من أجل وضع برنامج تدريبي للفريق بناءا علي توصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي طلب من محمود الخطيب رئيس النادي معرفة موعد البطولة لوضع خطته للفترة القادمة من خلال تحديد احتياجاته الفنية والاستقرار علي العناصر التي سيعتمد عليها خلال الفترة القادمة.

كان مسؤولو الأهلي قد أرسلوا خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

جاء ذلك لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي؛ حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

كما أرسل الأهلي، أيضًا، خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد