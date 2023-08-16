نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة البحيرة على مدار 4 أيام بمركزيَّ ادكو وكفرالدوار.

وتفقدت بلبع، أعمال القافلة اليوم والمقامة بمدرسة الشهيد عبده باشا عثمان الإبتدائية بكنج عثمان بمركز كفر الدوار، وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، واللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وكلا من أحمد السيد، وأحمد بركات، من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم عمر مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار والنائبة راوية مختار عضو مجلس النواب.

وقامت نهال بلبع، بتفقد العيادات وصيدلية الدواء بالقافلة، وتفاعلت مع المترددين عليها، وأكدت على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم، مشيرة إلى أن قرية كنج عثمان من القرى كثيفة السكان مما يحقق المستهدف من تلك القوافل.

وتشهد القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وتقدم القافلة خدماتها المجانية فى تخصصات "العظام - الباطنة - الأطفال - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة"، ويضم الطاقم الطبي 35 فرد مابين طبيب واستشارى ومنظم، و تم الاستعانة بالكفاءات والكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية، لعمل الكشوفات اللازمة وصرف العلاج والنظارات وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل بالمجان.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم، والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بجهود اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ العديد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، كما قدمت الشكر لجميع المشاركين فى القافلة وأعضاء التحالف الوطني وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لجهودهم المبذولة والنتائج الإيجابية المحققة من تلك القوافل العلاجية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى خاصة محدودي الدخل.

من جهتهم، قدَّم أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الشكر للدكتورة نائب المحافظ على الجهود المبذولة والتعاون الملموس وتقديم كافة أوجه الدعم لظهور القافلة بالشكل المشرف.

وأشاروا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات فى المستشفيات، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال القافلة، من خلال التنسيق بين اللجنة العليا للاستغاثات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، كما سيتم تنظيم قوافل مماثلة بمحافظة البحيرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن تختتم القوافل عملها غدًا بمركز كفر الدوار بتنظيم قافلة رمد لخدمة مرضى العيون بنطاق المركز.