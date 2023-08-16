محمد زين الدين: صياغة مخرجات الحوار الوطنى ورفعها للرئيس السيسى سيكون لها مردود إيجابى

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن شروع مجلس أمناء الحوار الوطني، في صياغة المخرجات في صورتها النهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية، دليل قوي على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كل القضايا.

وتوقع النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن يكون لتلك المخرجات التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذها فورًا، مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

وقال زين الدين: الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، لا سيما في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، ونجح كذلك في الخروج بتوصيات مهمة، ستتم ترجمتها تشريعيًا لصالح الوطن.

وأشار محمد زين الدين، إلى أن الحوار الوطني والذي تناول كل القضايا أدى لحالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة وهي رسالة قوية بحالة توحيد الجبهة الداخلية، وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.