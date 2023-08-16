السجن 15 عامًا لعاطل بحيازته حشيش وبندقية آلية فى أطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «علاء. ح»، بالسجن المشدد 15عامًا بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري «بندقية آلية» بدائرة قسم شرطة أطفيح.

ترجع تفاصيل القضية رقم 18852 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته 40 طربة حشيش وسلاح ناري بندقية آلية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.