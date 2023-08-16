إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع وميادين الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٢٦٤) إعلانًا مخالفًا وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع عدد (١٢) إعلانًا بمركز ومدينة بلبيس، وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر، وعدد (٦١) إعلانًا بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد (١٣) إعلانًا بمركز ومدينة فاقوس، وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية، وعدد (١٠) إعلانات بمدينة القرين.

وعدد (١٣) إعلانًا بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد (١٨) إعلانًا بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد(٦) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد (٢٣) إعلان بحي ثاني الزقازيق، وعدد (٦٣) إعلانًا بمركز ومدينة أبوكبير، وعدد (١١) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد (٧) إعلانات بمدينة القنايات، وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.