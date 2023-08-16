بعد حديث مادلين عنه.. الزعيم عادل إمام يتصدر تريند جوجل

كثر البحث في الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن صحة الزعيم عادل إمام، وذلك بعد حديث الفنانة مادلين طبر عنه على هامش ختام الدورة الـ16 من مهرجان المهرجان القومي للمسرح المصري.

تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

تصدر اسم الزعيم عادل إمام، محركات البحث، ليصبح تريند رقم واحد على مستوى العالم العربي، خاصًة أن الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، حملت اسمه، وكرّمته إلا أنه لم يظهر على المسرح لاستلام جائزة التكريم الخاصة به، ولم يظهر في أي عمل فني منذ 3 سنوات مضت، بعد آخر وأحدث عمل فني ظهر فيه وهو مسلسل "فلانتينو".

وتحدثت الفنانة مادلين طبر عن احتجاز عائلة الفنان القدير عادل إمام له، قائلًة: “وأكدت مادلين طبر أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم، قائلة: الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه، ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم”.

جدير بالذكر أن مسلسل “فلانتينو” هو آخر أعمال عادل إمام، والذي عُرض عام 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه" حول نور عبد الحميد الشهير فلانتينو وزوجته عفاف الذي يمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، وبسبب قوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما الكثير من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وضم مسلسل “فلانتينو” مجموعة من أبرز النجوم منهم: عادل إمام، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري والكثير من نجوم الفن سواء من الشباب أو الكبار والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.