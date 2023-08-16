الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الشرقية" ومعهد بحوث وقاية النبات ينظمان ندوة لمزارع بلبيس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة؛ لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل؛ لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُسهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تقوم بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

من جهته، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية كفر أيوب، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس عن العفن الهبابي في أشجار المانجو  والطرق المثلى للمكافحة، في حضور الدكتور علي أحمد، مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور حسن نبيل، بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي، مدير عام  إدارة المكافحة بالمديرية وعدد من المهندسين الزراعيين ومزارعي القرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي في أشجار المانجو وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وفى سياق متصل، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد أبواليزيد، والدكتور سامح سلطان، معهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر فوزي، بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية، والمهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد، والمهندس أحمد العساسي، مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس محمود الشناف، إخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالمديرية وعدد من المزارعين.

استخدام المبيدات إدارة المكافحة أعلي إنتاجية الأساليب العلمية الإكتفاء الذات

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