محافظ أسيوط: أول سبتمبر آخر موعد للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن قرب انتهاء موعد تقديم المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية في 1 سبتمبر 2023، وجدد مناشدته لجموع المواطنين وأصحاب المصلحة وكل الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على التقديم في المبادرة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منها جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وذلك في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظة، ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام، مسئول المشاركة المجتمعية.

ووجَّه محافظ أسيوط، مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بخبراء وأكاديميين وممثلي الجامعات لتكثيف الفعاليات وبرامج التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

وأشار المحافظ إلى أنه بناء على معايير التقييم للمشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية وخطاب السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتقرر اختيار 18 مشروعًا بدلاً من ست مشروعات على مستوى المحافظة من المشروعات الخضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية، حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate).

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