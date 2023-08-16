الدقهلية الأولى بين المحافظات فى توفير الأراضى اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسئولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والسادة ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة وممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات وقطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز وبلقاس والمنزلة وميت غمر وأجا والسنبلاوين، وكذلك رئيس مركز شربين، ومديري الإدارات التنفيذية المختصة بديوان عام المحافظة.



ونظم الاجتماع المهندسة ريهام عبدالشافي منسق حياة كريمة، وأحمد عبدالعليم مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع متابعة الإجراءات والاستعدادت اللازمة للبدء في طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالمراكز المشار إليها، حيث من المقرر البدء في طرح وتنفيذ 56 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة صرف صحي بقري المراكز المذكورة كمرحلة أولى لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

كما استعرض "مختار" نماذج من قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمراكز المستهدفة.

ووجه "مختار" بأهمية التنسيق الكامل بين كل الجهات التنفيذية، سواء كانت وحدات محلية أو مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء في إقامة المشروعات المقرر تنفيذها، مؤكدا ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها لتذليل جميع العقبات الإدارية والفنية للبدء في طرح تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، أكد "مختار وممثلي مجلس الوزراء" مسئولو ملف حياة كريمة بالدقهلية ضرورة التأكيد على انتهاء المعاينات الفنية ومدى صلاحية الأراضي التي تم توفيرها لإقامة المشروعات بالمرحلة الثانية والاستفادة القصوى من كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال المرحلة الأولى بقرى مركز شربين.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية حققت المركز الأول بين المحافظات في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بالمبادرة، لافتًا إلى أن الدقهلية حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الأولى بقري مركز شربين.

وأوضح المحافظ أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، كما أنها تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المقام الأول وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كل القطاعات وعلى جميع المستويات التنفيذية.

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