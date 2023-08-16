أبرزها إنشاء "العلمين الجديدة".. مشروعات غرب مصر التنموية
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مشروعات غرب مصر التنموية، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:
- إنشاء مشروع القرية البدوية بواحة سيوة للأسر الأكثر احتياجا.
- المدينة السكنية بالضبعة في محافظة مطروح.
- إنشاء الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجدديدة.
- تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي بمطروح بـ295 مليون جنيه.
- إنشاء مدينة العلمين الجديدة بـ 2 مليار جنيه.
- تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على أفريقيا.
- العلمين الجديدة تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة.
- جذبت العلمين الجديدة عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها.
- تستوعب مدينة العلمين الجديدة أكثر من 3 ملايين نسمة.
- يوجد بالعلمين الجديدة 10آلاف وحدة إسكان اجتماعي.
- إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بمرسى مطروح.
- تشتهر رأس الحكمة بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق.
- إقامة داون تاون العلمين الجديدة على مساحة 31 فدان.
- يوجد بها مساحات خضراء شاسعة فهي مشروع استثماري ضخم.