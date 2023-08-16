الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرزها إنشاء "العلمين الجديدة".. مشروعات غرب مصر التنموية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مشروعات غرب مصر التنموية، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي: 

  1. إنشاء مشروع القرية البدوية بواحة سيوة للأسر الأكثر احتياجا.
  2. المدينة السكنية بالضبعة في محافظة مطروح.
  3. إنشاء الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجدديدة.
  4. تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي بمطروح بـ295 مليون جنيه.
  5. إنشاء مدينة العلمين الجديدة بـ 2 مليار جنيه.
  6. تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على أفريقيا.
  7. العلمين الجديدة تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة.
  8. جذبت العلمين الجديدة عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها.
  9. تستوعب مدينة العلمين الجديدة أكثر من 3 ملايين نسمة.
  10. يوجد بالعلمين الجديدة 10آلاف وحدة إسكان اجتماعي.
  11. إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بمرسى مطروح.
  12. تشتهر رأس الحكمة بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق.
  13. إقامة داون تاون العلمين الجديدة على مساحة 31 فدان.
  14. يوجد بها مساحات خضراء شاسعة فهي مشروع استثماري ضخم.
مشروعات غرب مصر التنموية اكسترا نيوز جهود التنمية مطروح العلمين الجديدة

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