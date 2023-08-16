الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادا للموسم الدراسي الجديد 2023 / 2024

التعليم : بدء قبول طلبات الاعتماد اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دكتور علاء عشماوي اجتماعًا صباح اليوم مع مديري إدارات الجودة بالمديريات التعليمية من مختلف المحافظات.

ناقش رئيس هيئة الجودة والاعتماد مع مديري إدارات الجودة العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتماد وسبل التغلب على بعض المعوقات التي تحول دون تقدم بعض المؤسسات التعليمية للاعتماد.

وفيما يتعلق بعمل إدارات الجودة بالمديريات التعليمية بالمحافظات تحدث مديرو الجودة عن عدد من الأمور التي يمكن أن تسرع من عمليات التقدم للاعتماد، خاصة ما يتعلق بكيفية التغلب على مشكلة الكثافة الطلابية في الحدود الآمنة ، وبما لا يؤثر على أهداف ومعايير الجودة.
وفي ختام الاجتماع، الذي استمر ساعتين، أكد رئيس هيئة جودة التعليم دكتور علاء عشماوي أن إدارات الجودة بالمحافظات ستظل تمثل الأذرع الحقيقية للهيئة، وهى المنوط بها التحديد الدقيق لواقع المؤسسات التعليمية، سواء المعتمد منها، أو الراغب في التقدم للاعتماد أو التجديد.
وأضاف عشماوي أن هناك هدفًا يجب أن نلتف حوله ونتشارك في تحقيقه، وهو تطوير أدوات التعلم، والالتزام الحقيقي بمعايير جودة التعليم، للوصول إلى غاية أكبر تتمثل في مخرجات تعليم منافسة، وترقى إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
حضر الاجتماع دكتورة أسماء مصطفي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتور هشام عبدالناصر مستشار رئيس الهيئة لشئون الاتصال السياسي.

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