سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه "بلية" في بني سويف

أنقذ سائق ومسعف بوحدة إسعاف انفسط بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، طفل من الموت المحقق بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه.

وفوجئ المسعف والسائق بدخول أهل طفل عليهم داخل وحدة الإسعاف يحملان طفل صغير لا يتعد عمره 3 سنوات، فى حالة صحية صعبة بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه، مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس بشكلٍ كلي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

وتمكنا السائق والمسعف نتيجة التدريبات المستمرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ من التعامل مع حالة الطفل الصغير بشكل عاجل، وإنقاذ حياته، حيث تمكنا من استخراج الجسم الغريب «بلية زجاج» من مجرى التنفس وإنقاذ حياته من الموت المحقق، وعودته إلى الحياة مرة أخرى.