الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سعد كويلة: تطوير ميناء السلوم البري يواكب التطوير العالمي

سعد كويلة
سعد كويلة

قال العمدة سعد كويلة، أحد أبناء مدينة النجيلة، إن هناك مشاريع عملاقة تمت بتعليمات وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض محافظة مطروح، تأتي في المقام الأول لتلعب دورًا أساسيًا في التنمية نحو رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أن تطوير ميناء السلوم البري يواكب التطوير العالمي، وسيكون منطقة لوجستية تخدم شمال أفريقيا ودولة ليبيا الشقيقة وعددًا من الدول، وسيفتح مجالًا جديدًا لأهالي مطروح من خلال البضائع وتصدير الخضروات والمواد الغذائية وعددًا من المجالات الأخرى.

وأشار ابن مدينة النجيلة إلى أن ميناء السلوم البري سيخدم ميناء جرجوب "قاعدة 3 يوليو البحرية" التي افتتحها الرئيس سابقًا، وفي انتظار افتتاح الميناء المدني قريبًا بدعم من الرئيس السيسي، مرددًا "جهود كبيرة ومشروعات قومية تم إنشاؤها في عهد الرئيس.. ونحن حراس البوابة الغربية لمصر، ندعم الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة".

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها. "نحن نشهد عصر التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.. في عهد السيسي، ستكون محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر"، مقدمًا الشكر للرئيس على الاهتمام بمطروح ومرددًا "حراس البوابة الغربية لمصر خلفك يا رئيس، ومؤيدين لخطة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة".

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