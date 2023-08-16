الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطلب تعديلات على لائحة الزمالك فى الموسم الجديد

أوسوريو
أوسوريو

قال مصدر بنادي الزمالك إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استقر على إجراء تعديلات على لائحة الزمالك في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن أوسوريو سيعقد جلسة مع عبدالواحد السيد، مدير الكرة، عقب عودة الفريق إلى التدريبات، للاتفاق على بعض الأمور الإدارية خلال الفترة المقبلة، ومنها تعديل لائحة الزمالك في الموسم الجديد.

وقرر أوسوريو عودة الزمالك إلى التدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

كان أوسوريو قد منح اللاعبين راحة لمدة 20 يومًا بعد آخر مباراة للفريق أمام النصر السعودي في البطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وخروج الفريق من البطولة العربية.

الزمالك أوسوريو كارلوس أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو ايمن يونس

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