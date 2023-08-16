الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس الليبية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين. 

ودعت الجامعة العربية إلي الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية. 

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. 

وأكدت الجامعة أن تلك الاشتباكات تؤكد أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات فى أقرب الآجال.

استمرار الاشتباكات فى العاصمة الليبية 

واندلع القتال مساء الإثنين على خلفية اعتقال قوة الردع والشرطة القضائية آمر اللواء 444، محمود حمزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، بتوفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء، عن قلقها تجاه الاشتباكات في طرابلس، والتي وصفتها بـ"العنيفة"، داعية لحماية أرواح المدنيين.

وأكدت السفارة البريطانية، في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إنها تشارك البعثة الأممية لدى ليبيا في دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورًا والدخول في حوار.

جامعة الدول العربية طرابلس سقوط ضحايا لمدنيين الليبيين اسر الضحايا

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