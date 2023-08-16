الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها قوائم التسوق.. ملاحظات يمكن أن تجدها على هواتف الجميع

ملاحظات على الهواتف
ملاحظات على الهواتف

بفضل التكنولوجيا الحديثة يمكن للجميع الآن حمل الكمبيوتر الدفتري على هواتفهم دون الحاجة إلى العثور على القلم والورق عندما يحين وقت تدوين شيء مهم.

يعد تدوين الملاحظات أمرًا سهلاً لكل من لديه هاتف ذكي، ولكن الشيء المضحك هو أنه يمكن العثور على ملاحظات متطابقة تقريبًا على هاتف الجميع.

قوائم التسوق

في الغالب يتكون هاتفك من مجموعة من قوائم التسوق لما تحتاجه لشرائه في مناسبات مختلفة، نعتقد أن القوائم الخاصة بك بدأت بملاحظة بسيطة لما تحتاجه للاستيلاء عليه من متجر البقالة، كما أنه عندما يحين وقت حزم الأمتعة لرحلة جديدة أو تدليل نفسك ببعض التسوق في بداية الشهر يتم سحب الملاحظات عن الأشياء التي تحتاجها وتقوم باستخدامها.

كلمات السر 

توجد تطبيقات إدارة كلمات المرور لمساعدتنا على تتبع جميع كلمات المرور الخاصة بنا على منصات مختلفة، ومع ذلك فإننا نعود دائمًا إلى الطريقة القديمة لكتابة كل كلمة مرور استخدمناها في ملف ملاحظة كبير واحد.

ولكن ماذا لو سرق هاتفك لا سمح الله أو وقع في الأيدي الخطأ؟ ألن يؤثر ذلك على حياتك الرقمية؟ هذا شيء يجب التفكير فيه في المرة القادمة التي تذهب فيها لحفظ كلمة مرور جديدة ضمن تطبيق الملاحظات الخاص بك.

توثيق المصروفات 

من منا لا يتتبع نفقاته اليومية في عالم يكلف فيه متوسط ​​المنتجات والخدمات الآن مئات الجنيهات؟ تدوين ملاحظات حول نفقاتك هو أكثر ما يجب فعله للبالغين لمعرفة كيف تنفق الأموال أكثر، حيث يمكن  أن يقلل هذا من التكاليف اليومية.

المذكرات 

يجد بعض الناس أنه من الجيد الكتابة عن يومهم، أو عن عاطفة معينة يشعرون بها، أو حتى عن موقف يرغبون في تذكره في عالم تساعدنا هواتفنا في القيام بكل شيء.

قد تكون الملاحظة الرقمية فكرة جيدة لإدخال اليوميات والتي يمكن قفلها بكلمة مرور أيضًا، وهناك تطبيقات متخصصة لليوميات، ولكن البعض لا يث بوجود أطراف ثالثة.

التكنولوجيا الحديثه ملاحظات على الهواتف قوائم التسوق مصروفات كلمات المرور

الأكثر قراءة

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

محلل سياسي ليبي يكشف لـ “الدستور” المستفيدين من الاشتباكات .. والسيناريوهات المقبلة

استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالى السلوم ومطروح وسيدى برانى

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

المنسق العام للحوار الوطنى: رفع مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس