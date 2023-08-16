أبرزها قوائم التسوق.. ملاحظات يمكن أن تجدها على هواتف الجميع

بفضل التكنولوجيا الحديثة يمكن للجميع الآن حمل الكمبيوتر الدفتري على هواتفهم دون الحاجة إلى العثور على القلم والورق عندما يحين وقت تدوين شيء مهم.

يعد تدوين الملاحظات أمرًا سهلاً لكل من لديه هاتف ذكي، ولكن الشيء المضحك هو أنه يمكن العثور على ملاحظات متطابقة تقريبًا على هاتف الجميع.

قوائم التسوق

في الغالب يتكون هاتفك من مجموعة من قوائم التسوق لما تحتاجه لشرائه في مناسبات مختلفة، نعتقد أن القوائم الخاصة بك بدأت بملاحظة بسيطة لما تحتاجه للاستيلاء عليه من متجر البقالة، كما أنه عندما يحين وقت حزم الأمتعة لرحلة جديدة أو تدليل نفسك ببعض التسوق في بداية الشهر يتم سحب الملاحظات عن الأشياء التي تحتاجها وتقوم باستخدامها.

كلمات السر

توجد تطبيقات إدارة كلمات المرور لمساعدتنا على تتبع جميع كلمات المرور الخاصة بنا على منصات مختلفة، ومع ذلك فإننا نعود دائمًا إلى الطريقة القديمة لكتابة كل كلمة مرور استخدمناها في ملف ملاحظة كبير واحد.

ولكن ماذا لو سرق هاتفك لا سمح الله أو وقع في الأيدي الخطأ؟ ألن يؤثر ذلك على حياتك الرقمية؟ هذا شيء يجب التفكير فيه في المرة القادمة التي تذهب فيها لحفظ كلمة مرور جديدة ضمن تطبيق الملاحظات الخاص بك.

توثيق المصروفات

من منا لا يتتبع نفقاته اليومية في عالم يكلف فيه متوسط ​​المنتجات والخدمات الآن مئات الجنيهات؟ تدوين ملاحظات حول نفقاتك هو أكثر ما يجب فعله للبالغين لمعرفة كيف تنفق الأموال أكثر، حيث يمكن أن يقلل هذا من التكاليف اليومية.

المذكرات

يجد بعض الناس أنه من الجيد الكتابة عن يومهم، أو عن عاطفة معينة يشعرون بها، أو حتى عن موقف يرغبون في تذكره في عالم تساعدنا هواتفنا في القيام بكل شيء.

قد تكون الملاحظة الرقمية فكرة جيدة لإدخال اليوميات والتي يمكن قفلها بكلمة مرور أيضًا، وهناك تطبيقات متخصصة لليوميات، ولكن البعض لا يث بوجود أطراف ثالثة.