"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ أولى أمسيات الأسرة بقرية "قمبش"

نفذ المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، أولى فعاليات أمسيات الأسرة المصرية والتى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» حيث استهدفت الأمسيات 650 بينهم 400 سيدة، و100 رجلاً ، و150 طفلاً بقرية قمبش مركز ببا.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الأطفال والسيدات.

وأشارت نرمين محمود إلي أن المجلس نفذ فعاليات ثالث ايام الحملة الثانيه من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت 22 ألف و93 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز اهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

واكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلي أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات.

علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أن إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات ، وذلك أيام " الأحد، الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع "، بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر، بالإضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا وإهناسيا.