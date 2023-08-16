الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة. 

وعبرت الدكتورة سوزان القليني عن سعادتها لحرص صناع الدراما والإعلام على تناول قضايا المرأة في أعمالهم خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، وأكدت على أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار 8 أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع آراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر إلي جميع الإعلاميات والإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية والطلاب المتطوعين من جميع أقسام كليات الإعلام الذين شاركوا في عملية رصد صورة المرأة في المسلسلات والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات والبرامج المقدمة على التليفزيون والراديو خلال شهر رمضان الماضى.

هذا وعقب الاجتماع الدورى للجنة تم تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي، وتم توزيع شهادات تقدير على طلاب وطالبات لجنة الرصد. 

تجدر الإشارة الى أن الرصد قد  تم على عدة مستويات، المستوى الأول من ٢٥٠ طالب وطالبة قاموا برصد صورة المرأة في عدد ٣٨ مسلسل، والمستوي الثاني للرصد تمثل في رصد صورة المرأة في الاعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، ومستوي ثالث   تمثل في رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية ، وكذلك تم رصد اتجاهات المجتمع نحو قضايا المرأة علي وسائل التواصل الاجتماعي ثم قياس اتجاهات المرأة نحو صورتها المقدمة في المسلسلات من خلال استبيان علمي تم تصميمه وتطبيق علي السيدات في محافظات مصر .

 

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