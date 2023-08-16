روسيا تكشف تورط الخارجية الأمريكية والبنتاجون فى نشر أمراض بيولوجية حول العالم

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، الإدارة الأمريكية بأنها تنشر الأمراض الخطيرة في مناطق مختلفة من العالم عن طريق البرنامج البيولوجي العسكري لـ"البنتاجون" وذراعه معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف، الأربعاء، إنهم حصلوا على وثائق خلال عمليتهم بأوكرانيا تؤكد تورط "معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي" في جميع مسببات الأمراض الخطيرة في مناطق مختلفة من العالم، وذلك وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

وكشف للمسئول الروسي عن مشاركة معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي في برامج بيولوجية في أوكرانيا، ودرس إمكانية استخدام "مفصليات الأرجل" لنشر الريكتسيا، وفيروس التهاب الدماغ الذي ينقله القراد، إضافة إلى مسببات أمراض حمى القرم والكونغو وفيروسات هانتا.

وأكد المسئول الروسي أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية من العملاء والرعاة للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني، كما يأتي التمويل أيضًا من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية، ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأمريكية.

الدوما الروسي: جون كيربي يفضح عمليات البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا

وسبق وصرحت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، بأن منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، فضح وزارة الدفاع الأمريكية، الذي كان ينفذ أوامر بيولوجية عسكرية سرية من واشنطن في أوكرانيا.

وقالت المسئولة الروسية، فى تصريحات صحفية: "اعتراف كيربي يفضح واشنطن بأن البنتاجون كان ينفذ أوامر واشنطن العسكرية البيولوجية السرية".

وأكدت ياروفايا أن الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا هي إحدى الحلقات في سلسلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية الخطرة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، فى تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة.