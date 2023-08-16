كشف حساب لوزارة الهجرة.. ماذا حققت من إنجازات خلال عام؟

عرضت السفيرة سها جندي عددا من الإنجازات التي حققتها وزارة الهجرة خلال عام من تولي حقيبة وزارة الهجرة، وتعرض “الدستور” أبرز هذه الإنجازات في النقاط التالية:

- الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي المصريين بالخارج.

-إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%.

-إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

- إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بعقد لقاء أسبوعي مع كافة الجاليات،والتواصل مع ٥٥ جالية بـ ٤٨ دولة حول العالم.

-إتاحة تذاكر مخفضة للمواطنينا بالخارج وعائلاتهم وصلت إلى 33% أغلب أيام السنة.

-طرح وحدات سكانية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

-العمل على الترويج للعقار المصري بالخارج من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبابليك.

رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع (أعلى من 5%).

-الترويج بين المصريين في الخارج للاستفادة من القروض بضمان الودائع التي يطرحها بنك مصر والبنوك الوطنية للمصريين المقيمين بالخارج.

- تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة.

-منح استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج، ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم.

تسهيل عقد امتحانات (أبناؤنا بالخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفاراتنا، بجانب إتاحة الدراسة عن بعد "online”.

- الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك.

-إتاحة ثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها ٥٤٥ الف مواطن.

- السعي لإطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة او صندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يغطي كافة حالات الطوارئ.