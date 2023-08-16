حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق بأقل من دقيقتين.. استشاري يوضح دلالة الإحصاء

حلل الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، أرقام الإحصاء المؤكدة أن هناك حالة زواج كل 34 ثانية، وحالة طلاق بأقل من دقيقتين، مؤكدًا أن الأرقام وحدها لا تصلح أن تصبح مؤشرات بل من الواجب أن تستخدم كمعدلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إنه يجب عمل مقارنات أيضًا بالسنوات الماضية للتحدث بشكل علمي سليم، موضحًا أنه مع الزيادة السكانية 2% بديهي أن المؤشرات الإجتماعية تزيد بما يتناسب مع معدلات النمو الموجودة.

وحول معدل المواليد، أضاف: "هناك مولود كل 14 ثانية، التقرير الأخير أكد أن معدل المواليد 21.2 وهو في المقابل حينما يتم مقارنته بمعدلات الإنجاب نتأكد أنها نتائج جيدة، نظرًا لانخفاضه عما ذي قبل، قائلًا: "لدينا 2 مليون مولود في السنة مقابل 600 ألف في السنة وفيات، وإحنا محتاجين تقريب بين الرقمين".

وحول معدلات الطلاق والزواج، واصل: "هناك حالات طلاق متزايدة بين الشباب، وهذا يفسر سوء الاختيار ومدى تحمل المسؤولية، ويؤكد أن هناك اختلاف بين السن المناسب للزواج قديمًا وحديثًا".