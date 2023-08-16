دفن عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة بدفن عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء فى مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب مناظرة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليه وإعداد تقرير بالوفاة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وفقد عامل حياته أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء فى مدينة الشيخ زايد، حيث سقط عليه ونش لرفع مواد البناء، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

البداية ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل عقار تحت الإنشاء في الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوط ونش خاص برفع مواد البناء عليه، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.