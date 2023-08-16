الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد": بدء اختبارات القبول بمدرسة عين شمس للمتفوقين

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدرسة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

واوضح وكيل التعليم أنه جرى تجهيز القاعات بكل الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، لافتًا إلى أن اختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.
 

كما تابع المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، مشاركة 23 معلمًا وطالبًا بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى، وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

يشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية بمسابقة المعلم المثقف، و20 طالبًا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف.

وحرص وكيل تعليم الوادي الجديد على تشجيع المشاركين على المنافسة بقوة والتمثيل المشرف للمحافظة. 
وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعًا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع.
 

وكيل التعليم بالوادى الجديد اختبارات القبول الشهادة الاعدادية للالتحاق بمدرسة عين شمس عقد الإختبارات وسط أجواء من الهدوء

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