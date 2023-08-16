آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

خفضت الشبكة القومية لكهرباء مصر أحمال الشبكة خلال الأيام الأخيرة؛ نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الاستجابة الملحوظة من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، إرسال الشركة القابضة لكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في قطاعات الاستهلاك المختلفة.

وسجلت الشبكة أقل حمل بقدرة 33900 ألف ميجاوات خلال الساعات الأخيرة، إذ مثل هذا انخفاضًا بقدرة تقارب الـ2000 ميجاوات عن الحمل الأقصى الذي سجلته الشبكة خلال الأسابيع السابقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الانخفاض في درجات الحرارة أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في زيادة الحمال على شبكة الكهرباء، هذا بخلاف أنماط الاستهلاك المختلفة للمشتركين وسلوكيات الاستهلاك غير المستدام لدي البعض، ما يدفع الشبكة إلى تسجيل أقصى حمل متوقع، وقد تصل إلى أحمال غير متوقعة، كما حدث في الأسابيع الماضية، ما دفع بالوزارة إلى اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة ستتحسن مستويات برنامج تخفيف الأحمال؛ لأن الهدف من تطبيق هذا البرنامج في الأساس هو خفض الاستهلاك والحفاظ على استقرار الشبكة عند بلوغها الحمل الأقصى، وانخفاض درجات الحرارة يذهب بعيدًا عن هذه المنطقة المظلمة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت الإثنين الموافق 13 يوليو 2023، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي تم تنفيذها بداية من ظهر الثلاثاء الأول من أغسطس الجاري، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة.