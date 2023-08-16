الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة جديدة لتطوير شبكة النقل النهري.. تتضمن 51 كوبري مشاة

كامل الوزير
كامل الوزير

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن مقترح تطوير شبكة النقل النهري للمواطنين، موضحا أن التطوير يشمل المعديات، وإنشاء 51 كوبري مشاة، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحـد.

وأكد الوزير خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي  أنه سيتم تأهيل العمالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الأمن والسلامــة وترخيصها، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري. 

وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصا فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.

النقل النقل النهري كامل الوزير وزير النقل مجلس الوزراء المعديات

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