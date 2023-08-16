كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تستطلع هلال شهر صفر

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يوماً استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر صفر لعام 1445.

وقال حسن إن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تُعد إحدى لجان الرصد والتحري من قبل دار الإفتاء المصرية، لاستطلاع هلال أوائل الشهور العربية على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات والبحوث العلمية المختلفة.

من جهته، قال الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، إن هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، وذلك لإعداد تقارير استطلاع الهلال.

يذكر أن الاقتران يحدث اليوم في تمام الساعة 12:27:40 ظهراً ويكون غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساء والقمر في تمام الساعة 7:52 مساء بالتوقيت المحلى وبذلك تكون فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس تقدر بحوالي 21 دقيقة.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة وتم مناقشة العديد من الموضوعات منها، مناقشة بدء العمل ببرنامجي الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية للغذاء، وبرنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية للغذاء مع بداية العام الجامعي 2023-2024، كما تم عمل عرض توضيحي لخطوات تسجيل الطلاب الجدد بالإدارة المركزية للشعب والبرامج للعام الجامعي الجديد.