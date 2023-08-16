افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر.. مطروح جزء أساسى من خطة التنمية الشاملة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على "مطروح.. جزء أساسي من خطة التنمية الشاملة"، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

قدرت قيمة الاستثمارات العامة لمحافظة مطروح عام 2020/ 2021 بـ13.3 مليار جنيه.

بلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال 2014-2021 نحو 6.2 مليار جنيه.

افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب مطروح بمدينة النجيلة.

إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

العمل على إنشاء مشروع ازدواج طريق سيوة- مطروح.

إنشاء وتطوير المستشفيات بتكلفة نحو 537 مليون جنيه.

إنشاء 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح.

افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر.