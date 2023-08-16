الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر.. مطروح جزء أساسى من خطة التنمية الشاملة

جريدة الدستور

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على "مطروح.. جزء أساسي من خطة التنمية الشاملة"، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

  • قدرت قيمة الاستثمارات العامة لمحافظة مطروح عام 2020/ 2021 بـ13.3 مليار جنيه.
  • بلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال 2014-2021 نحو 6.2 مليار جنيه.
  • افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب مطروح بمدينة النجيلة.
  • إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.
  • العمل على إنشاء مشروع ازدواج طريق سيوة- مطروح.
  • إنشاء وتطوير المستشفيات بتكلفة نحو 537 مليون جنيه.
  • إنشاء 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح.
  • افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر.
مطروح تنمية مطروح خطة التنمية الشاملة جهود الدولة المصرية اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حصاد 745 ألف متر مكعب من المياه وحماية التجمعات السكنية بسانت كاترين

حبس 7 أشخاص متهمين بنشر أخبار للتحريض ضد مؤسسات الدولة 15 يومًا

حبس 5 أشخاص متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

"التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية