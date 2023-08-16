الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق أول سفينة شحن أوكرانية تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا

انطلاق أول سفينة
انطلاق أول سفينة شحن أوكرانية تستخدم الممر الإنساني من ميناء

كشف مسؤول أوكراني عن انطلاق أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا، بحسب نبأ عاجل نقلته "قناة القاهرةالإخبارية "، منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، وزيرة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا في حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وقال فيريشوك في منشور أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية Ukrinform اليوم الأربعاء: “يجب أن نكون صادقين،’ في هذه الحرب، سيكون الطريق إلى النصر طويلًا وصعبًا، يجب الاستعداد لمعركة طويلة كل المواطنين والسلطات – الاستعدادلحرب طويلة وصعبة. عندها فقط ننتصر“.

وأضافت: “يمكن للجميع أن يفعلوا شيئًا من أجل انتصار أوكرانيا، نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لمعركة من اثنتي عشر جولة، وليس معركة من ثلاث جولات“.

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