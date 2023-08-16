محمود عطا: مصر تعتمد على مشروع الصوب الزراعية بعبقرية وتحقق طفرات إنتاجية

قال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن مشروع الزراعات المحمية ليس اختراع مصري بل تكنولوجيا زراعية العالم كله يعمل عليها.



وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الصوب الزراعية حققت طفرات إنتاجية في بعض الدول، وساعدت على التوازن في الأمن الغذائي والأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على الصوب الزراعية بسبب زيادة الإسكان والوافدين حيث يوجد حوالي ١٣٠ مليون مواطن في مصر ولذلك الحكومة أتاحت السلع في كل وقت بسعر مناسب.



وأكد أن مصر تعتمد بكل عبقرية على إتاحة السلع، حيث يوفر مشروع الصوب الزراعية أضعاف المحاصيل الزراعية بالطريقة التقليدية وتحقق طفرات إنتاجية.

وذكر أن الصوبة الزراعية تعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وهذا يؤدي إلى 4 أضعاف الإنتاج ويحقق فائق في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى.

https://fb.watch/msbk-m7V_c/?mibextid=g4x1v7