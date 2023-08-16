الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصدرت التريند بسبب تامر حسني.. من هي أسيل عمران؟

تامر حسني وأسيل عمران
تامر حسني وأسيل عمران

تصدرت الفنانة السعودية أسيل عمران تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل”، وذلك عقب إعلان النجم تامر حسني عن تقديم عمل غنائي يجمعهما معاً.

وكشف النجم تامر حسني عن تفاصيل تعاونه في عمل جديد يجمعه مع الفنانة أسيل عمران، وذلك عقب ترويجه عن العمل الفني الذي يجمعه معها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ونشر صورة له بجانبها قائلاً: "رجعنالكم تاني بعد كليب ناسيني ليه واللي كلكم حبتوه".

وأضاف تامر حسني من خلال المنشور: "لكن المرة دي مش كليب، بس احنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنينها من زمان"، متابعا: "انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهي كليب أغنيتي الجديدة (حوا)، من ألبوم هرمون السعادة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة السادسة".

من هي الفنانة السعودية أسيل عمران التي تصدرت التريند

أسيل عمران هي مطربة وممثلة سعودية وُلدت عام 1989، وهى شقيقة الإعلامية لجين عمران التي اشتهرت بتقديمها برنامج صباح الخير يا عرب، شاركت في عام 2007 ببرنامج المسابقات الغنائي نجم الخليج، ولم تتمكن من الفوز ولكنها تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا الذي أصدرت لها ألبومان حملا اسم «خجلانة والله يهنيني».

ولم تتوقف الفنانة السعودية أسيل عمران حول الغناء فقط بل شاركت ولأول مرة في السينما لتدخل عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل «04»، لتتوالى بعد ذلك مشاركتها في الأعمال المختلفة والمتنوعة، وكان أخر عمل درامي شاركت به هو مسلسل ممنوع التجول الذي شاركت فيه مع فنان الكوميديا السعودي ناصر القصبي.

وفي الفترة الماضية تصدرت السعودية أسيل عمران التريند بسبب أنباء انفصالها عن زوجها الإعلامي خالد الشاعر، لتظهر للجماهير وتأكد خبر انفصالها بعد تساؤلات متابعيها.

أسيل عمران السعودية أسيل عمران تامر حسني السعودية النجم تامر حسني

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