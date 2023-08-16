الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها حكيم وأنغام.. قائمة حفلات مهرجان العلمين في النصف الثاني من أغسطس

حكيم
حكيم

كشفت إدارة مهرجان العلمين عن مجموعة مميزة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي خلال النصف الثاني من شهر أغسطس، ضمن فعالياته التي انطلقت 13 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة الحفلات القادمة بمهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" كالآتي

- 17 أغسطس يقام حفل النجم حكيم والفنان محمد محسن وستاند اب كوميدي علي قنديل.

- 18 أغسطس يقام  حفل أنغام.

-19 أغسطس تقدم الإعلامية منى الشاذلي سهرة خاصة مع بوشار في برنامج معكم.

-25 أغسطس يقام  حفل الرابر الأمريكي روس.

- 26 أغسطس يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا ضخما. 


يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضي، وتليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، وسيقام سباق"تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري"، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتضمنت الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

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