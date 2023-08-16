الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد 745 ألف متر مكعب من المياه وحماية التجمعات السكنية بسانت كاترين

أرشيفية
أرشيفية

تلقى الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتورأسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية لاستعراض إجراءات الحماية من أخطار السيول، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومى ١٤ و١٥ أغسطس ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور سويلم بأن منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى تم تنفيذها بالأودية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول.

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينة سانت كاترين تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة، كما تم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب ، بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها.

 حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه 

وأضاف أنه نتيجة للعاصفة التى تعرضت لها المدينة فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه، حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" "وهو سد إعاقة على طريق كاترين- نويبع" بحجز حوالى ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة لحماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد، كما تم امتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادى الحداية بسعة ٥ آلاف متر مكعب، كما قام سد وادى الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب والسد بحالة جيدة، كما امتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادى المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب، كما مر سيل وادى المعادة عبر المجرى الصناعى المنشأ بهذا الخصوص مع امتلاء عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادى بسعة ٥ آلاف متر مكعب، كما تم حصاد ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب فى عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذة فى منطقة النبى صالح ولا يوجد أى آثار سلبية للسيل، كما مر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين في مجراه الطبيعي ولم يؤثر على حركة الطريق، والوضع حاليًا مستقر بمنطقة سانت كاترين وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة.

الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية قطاع المياه الجوفية السيول منطقة سانت كاترين جنوب سيناء

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