الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "يجعله عامر".. ورشة عن "نظرية التعلق" بـ"جمال عبدالناصر الثقافي" (غدا)

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورشة تدريبية عن "نظرية التعلق" تبدأ من غدًا الخميس 17 أغسطس 2023 وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

تأتي هذه الورشة في ختام المرحلة الأولى من مبادرة "يجعله عامر" لتأهيل المقبلين على الزواج والتي بدأها المركز بلقائين نظريين عن “أسس الزواج، وليه بنتجوز ؟ وأيضا عن أوهام الحب والزواج”.

ونظرية التعلق هي نظرية تصف طبيعة العلاقات طويلة المدى بين البشر وخاصة البالغين تشمل كذلك الصداقات والشؤون العاطفية والعلاقات الرومانسية، وأحيانا في العلاقة بالجمادات والتي تُعرف باسم الكائنات الانتقالية.

وفيما يخص الورش سيتناول اليوم الأول: اختبار نمط التعلق الذاتى ومناقشة نمط التعلق الأول النمط القلوق وما هى أبرز سماته وكيفية فهمها والتعامل معها ويتضمن اليوم الثانى: نمط التعلق المتجنب وأبرز سماته واليوم الثالث والأخير يناقش نمط التعلق الآمن والغير منتظم وأبرز سماتهم والتعامل معهم.

 

مركز جمال عبدالناصر الثقافي صندوق التنمية الثقافية الإسكندرية ورشة تدريبية نظرية التعلق

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