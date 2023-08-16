حبس 5 أشخاص متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 5 متهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور فى تنفيذ أغراضها.

أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فث الدولة ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.