صورة جديدة من العائلة المالكة البريطانية للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة آن

نشرت العائلة المالكة البريطانية صورة من وراء الكواليس للأميرة آن مع الملك تشارلز في يوم التتويج للاحتفال بعيد ميلادها.

آن التي بلغت الثالثة والسبعين من عمرها تظهر في الصورة وهي ترتدي زي عقيد البلوز والرويالز بقبعة حمراء مضفرة وزيا عسكريا.

وهي بجانب شقيقها المتوج حديثًا تشارلز الذي يرتدي تاج إمبريال ستيت وسترة التتويج الأرجواني الساتان والروب، يبتسم الاثنان بحرارة لبعضهما البعض.

ونشر الحساب الملكي منشورا جاء فيه: " "أتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة آن عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم"، كما يتضمن المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا صورة أرشيفية عائلية للأمير تشارلز والذي كان يبلغ من العمر عامين وهو يميل بلطف ليمسك بيد آن البالغة من العمر 11 شهرًا في عام 1951.

ويتناقض التكريم مع عيد ميلاد دوقة ساسكس الذي كان في وقت سابق من هذا الشهر عندما لم ينشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على تويتر رسالة عيد ميلاد ميجان للعام الثاني على التوالي، فعادةً ما يتم التعرف على الأعضاء العاملين فقط في النظام الملكي على قنوات التواصل الاجتماعي الملكية.

لكن حساب العائلة المالكة فعل ذلك بمناسبة عيد ميلاد ميجان في 2021 و2020 بعد أن استقالت من منصبها.

ولدت آن في كلارنس هاوس في 15 أغسطس 1950 الابنة الوحيدة للأميرة إليزابيث ولاحقًا الملكة إليزابيث الثانية ودوقة إدنبرة.

كانت بجانب سرير الملكة الراحلة في قلعة بالمورال عندما توفيت في سبتمبر من العام الماضي، وهذا هو عيد ميلادها الأول منذ وفاة والدتها، وهي منخرطة في أكثر من 300 جمعية خيرية ومنظمة وفوج عسكري، وتعتبر واحدة من أكثر أعضاء العائلة المالكة اجتهادا في العمل.

في عام 1974 نجت من محاولة اختطاف عندما حاول مسلح اختطافها ثم زوجها الكابتن مارك فيليبس أثناء قيادتهما على طول المركز التجاري إلى قصر باكنجهام.