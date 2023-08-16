الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

صورة جديدة من العائلة المالكة البريطانية للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة آن

الملك تشارلز والأميرة
الملك تشارلز والأميرة آن

نشرت العائلة المالكة البريطانية صورة من وراء الكواليس للأميرة آن مع الملك تشارلز في يوم التتويج للاحتفال بعيد ميلادها.

آن التي بلغت الثالثة والسبعين من عمرها تظهر في الصورة وهي ترتدي زي عقيد البلوز والرويالز بقبعة حمراء مضفرة وزيا عسكريا.

وهي بجانب شقيقها المتوج حديثًا تشارلز الذي يرتدي تاج إمبريال ستيت وسترة التتويج الأرجواني الساتان والروب، يبتسم الاثنان بحرارة لبعضهما البعض.

 

ونشر الحساب الملكي منشورا جاء فيه: " "أتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة آن عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم"، كما يتضمن المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا صورة أرشيفية عائلية للأمير تشارلز والذي كان يبلغ من العمر عامين وهو يميل بلطف ليمسك بيد آن البالغة من العمر 11 شهرًا في عام 1951.

 

ويتناقض التكريم مع عيد ميلاد دوقة ساسكس الذي كان في وقت سابق من هذا الشهر عندما لم ينشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على تويتر رسالة عيد ميلاد ميجان للعام الثاني على التوالي، فعادةً ما يتم التعرف على الأعضاء العاملين فقط في النظام الملكي على قنوات التواصل الاجتماعي الملكية.

لكن حساب العائلة المالكة فعل ذلك بمناسبة عيد ميلاد ميجان في 2021 و2020 بعد أن استقالت من منصبها.

ولدت آن في كلارنس هاوس في 15 أغسطس 1950 الابنة الوحيدة للأميرة إليزابيث ولاحقًا الملكة إليزابيث الثانية ودوقة إدنبرة.

كانت بجانب سرير الملكة الراحلة في قلعة بالمورال عندما توفيت في سبتمبر من العام الماضي، وهذا هو عيد ميلادها الأول منذ وفاة والدتها، وهي منخرطة في أكثر من 300 جمعية خيرية ومنظمة وفوج عسكري، وتعتبر واحدة من أكثر أعضاء العائلة المالكة اجتهادا في العمل.

في عام 1974 نجت من محاولة اختطاف عندما حاول مسلح اختطافها ثم زوجها الكابتن مارك فيليبس أثناء قيادتهما على طول المركز التجاري إلى قصر باكنجهام.

العائلة المالكة الأميرة آن تتويج تشارلز عيد ميلاد الأميرة آن دوقة إدنبرة

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

تكريم موظفين بالهيئة العامة للاستثمار لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

طرح السكر في البورصة المصرية السلعية لأول مرة.. وغدا تداول أول جلسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية