جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثتى زوجين إثر تعرضهما للصعق بقنا

يكثف رجال مباحث قسم شرطة نجع حمادي، بقيادة الرائد محمد إمبابي، من جهودهم لحل لغز العثور على جثتي زوجين إثر تعرضهما لصعق كهربائي.

وشهد مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم، حادثا أليما، حيث لقى زوجان شابان مصرعهما، نتيجة صعق كهربائي بمنزلهما.

وقامت سيارتي إسعاف بنقل جثتيهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شاب وزوجته، داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادي.

وتبين مصرع محسن نورالدين عباس، 37 عامًا، وزوجته بطه حمدان، 30 عامًا، صعقًا بالكهرباء داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادي.

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.