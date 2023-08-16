الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: لا أحد ينكر الظروف الصعبة لكن أعداء البلد يصرون على التدليس

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الحملات التي تستهدف كسر المصريين، نفسيًا، ومحاصرتهم بالأكاذيب، لا تتوقف، لأن أعداء البلد لم ينسوا ما فعله المصريون قبل 10 سنوات، طول الوقت تستعر الحرب ضد المصريين، بمحاولات التدليس على أى حدث.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، أنه لا أحد ينكر وجود مشاكل وظروف صعبة، وأن الشعب قدم تضحيات كثيرة أثنى عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات عدة، لكن مسؤولية البلد تقع على الجميع، حل أي مشكلة  في البلد مسئولية الجميع، وليس مسئولية الرئيس وحده أو الحكومة وحدها أو الشعب وحده.

وأردف: "لما قلت إن علينا دور، اللجان المدفوعة قالوا الباز يريد تحميل الشعب مسئولية ما يحدث، ويقول للشعب إنه سبب المشاكل، وأنا أقول من يفسر الكلام بهذا الشكل ليس مغرضًا فقط، وإنما غبي أيضًا".

وأوضح الباز، أن لا النظام ولا الحكومة يمتلكون أموالًا يقدموا بها خدمات للشعب، وإنما من يملك المال هو الشعب، قناة السويس ملك الشعب، دخلها ملك الشعب، الزراعة والتصدير ملك الشعب، الشعب يدفع ضرائب لعمل خدمات، يستفيد منها بعد ذلك، والدولة تقدم الدعم من الناتج القومي للشعب، فالحكومة لا تملك أموالا خاصة، وإنما هي أموال الشعب، والحكومة تديرها، فلو عملنا دخل جيد تتحسن حياتنا، وإن لم نعمل لن تتحسن، نحن المسئولون عن تحسين حياتنا.

وأردف: "لكن فيه ناس طول الوقت عايزة تعمل فتنة بين الجيش والشعب، والحكومة والشعب، ونحن محتاجين إفاقة نعرف أصل المشكلة، ونبحث عن الحل، دون أن نسمح لأحد يدلس علينا، مثل ما فعلوا في موضوع الصوب الزجاجية". 

الباز محمد الباز البساط احمدي

مواد متعلقة

الباز: "الإرهابية" فقدت القدرة على الحشد الإلكترونى فى ذكرى اعتصام رابعة

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

الليلة.. ثروت الخرباوى ضيف محمد الباز فى برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

الشيخ رمضان عبدالمعز: هكذا كانت رحمة النبى بالأطفال

أسعار تذاكر حفل الرابر العالمى روس بمهرجان العلمين

خبير تغذية: تناول حبوب بذور الشيا والكتان "موضة"

عصام شيحة: السجناء يتلقون رعاية صحية مميزة يخشون ألا يجدوها فى الخارج

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن إعادة فتح مبادرة السيارات

الأكثر قراءة

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

طرابلس.. تواصل الاشتباكات المسلحة

الخرباوى يكشف لـ "الشاهد" معنى شعار السيفين عند الإخوان

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع فى طرابلس

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية