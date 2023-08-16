الباز: لا أحد ينكر الظروف الصعبة لكن أعداء البلد يصرون على التدليس

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الحملات التي تستهدف كسر المصريين، نفسيًا، ومحاصرتهم بالأكاذيب، لا تتوقف، لأن أعداء البلد لم ينسوا ما فعله المصريون قبل 10 سنوات، طول الوقت تستعر الحرب ضد المصريين، بمحاولات التدليس على أى حدث.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، أنه لا أحد ينكر وجود مشاكل وظروف صعبة، وأن الشعب قدم تضحيات كثيرة أثنى عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات عدة، لكن مسؤولية البلد تقع على الجميع، حل أي مشكلة في البلد مسئولية الجميع، وليس مسئولية الرئيس وحده أو الحكومة وحدها أو الشعب وحده.

وأردف: "لما قلت إن علينا دور، اللجان المدفوعة قالوا الباز يريد تحميل الشعب مسئولية ما يحدث، ويقول للشعب إنه سبب المشاكل، وأنا أقول من يفسر الكلام بهذا الشكل ليس مغرضًا فقط، وإنما غبي أيضًا".

وأوضح الباز، أن لا النظام ولا الحكومة يمتلكون أموالًا يقدموا بها خدمات للشعب، وإنما من يملك المال هو الشعب، قناة السويس ملك الشعب، دخلها ملك الشعب، الزراعة والتصدير ملك الشعب، الشعب يدفع ضرائب لعمل خدمات، يستفيد منها بعد ذلك، والدولة تقدم الدعم من الناتج القومي للشعب، فالحكومة لا تملك أموالا خاصة، وإنما هي أموال الشعب، والحكومة تديرها، فلو عملنا دخل جيد تتحسن حياتنا، وإن لم نعمل لن تتحسن، نحن المسئولون عن تحسين حياتنا.

وأردف: "لكن فيه ناس طول الوقت عايزة تعمل فتنة بين الجيش والشعب، والحكومة والشعب، ونحن محتاجين إفاقة نعرف أصل المشكلة، ونبحث عن الحل، دون أن نسمح لأحد يدلس علينا، مثل ما فعلوا في موضوع الصوب الزجاجية".