الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخرباوى يكشف لـ "الشاهد" معنى شعار السيفين عند الإخوان

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنه حاول أن يعرف تفاصيل حول شعار "السيفين"، سألت مصطفى مشهور وعمر التلمساني عن هذا الشعار، رغم أن الأخير يشار إليه بأنه من أهل الوسط والاعتدال وما إلى ذلك، و"مشهور" يشار إليه بأنه "أبو هاني" مسؤول التنظيم السري ورجل عنيف،  قالوا لي نفس الكلام: "إن السيفين دول سيف للداخل، وسيف للخارج".

 

السيف الموجه للخارج يعني غزو العالم

 

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أن السيف الموجه للداخل يعني أن الناس لن تقتنع بمنهج الإخوان، فلابد من إجبارهم للإقناع، أما السيف الموجه للخارج فهو يعني غزو العالم، وهو رمز للقوة، لذلك وضع حسن البنا كلمة "واعدوا" تحت السيفين، والمصحف أعلى الشعار.

 

وتابع: مشهور وقتها قال: بيقولوا إن الإرهاب وحش، الإرهاب كويس، ومذكور في القرآن، وربنا بيأمرنا أننا نكون إرهابيين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ترهبون به عدو الله وعدوكم".

 

ونوه الخرباوي، بأن هذه الكلمة لها مدلول في الآية القرآنية يختلف عن فهمه، وكلمة "الإرهاب" والإرهابيين التي أصبحت مصطلح حاليًا يستخدم، كان ممكن في زمن يستخدم القتلى والسفاحين، لكن وضعوها عبارة لأنهم يستخدموا السلاح، وهذه الأمور جعلتني أتوقف إلى أن تركت الإخوان، وقابلتك وقولتلي أكتب تجربتي والانتقادات التي قابلتها.

 

وتابع: أنا استمديت القوة من يقينك بأن التجربة بتاعتي ممكن تعمل حاجه، وكتبت ثلاث مقالات، كانت المقالة الأولى بتكلم فيها في بدايتها عن الذي قاله مأمون الهضيبي "نحن نتعبد لله بأعمال الجهاز السري للإخوان قبل الثورة"، فوجئت بعدها أن حضرتك بتبعتلي رد أنهم أنكروا الكلام ده.

 

وأردف: فيه اتنين من الأصدقاء كانوا متفقين معايا على الكلام ده مش هأذكر أسمائهم، وبعدين سحبوا الرد بتاعهم عشان المستشار مأمون الهضيبي يبعت هو الرد باسمه، أو كتب له الرد، وأنكر هذا الكلام، فأنت قولتلي إحنا عايزين فيديو أو تسجيل، وفضلت أدور لحد ما لاقيت فيديو فيه العبارة دي، لأن باقي الفيديوهات والتسجيلات كان اتمسح منها العبارة دي تمامًا.

 

واستطرد: انتوا فرغتوا ونشرتوا وقولتوا الرد بتاع مأمون الهضيبي، وبجوارها مأمون الهضيبي يرد على مأمون الهضيبي، فمين الكذاب في القصة، ويواري سوءته.

شعار السيفين الشاهد برنامج الشاهد موسم جديد من برنامج الشاهد ثروت الخرباوى الدكتور ثروت الخرباوي

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