الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "الإرهابية" فقدت القدرة على الحشد الإلكترونى فى ذكرى اعتصام رابعة

الباز
الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت القدرة على الحشد الإلكتروني في ذكرى اعتصام  رابعة.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، إلى أن رابعة لم يكن اعتصامًا للاحتجاج بقدر ما كان خطة واضحة، لتقسيم مصر، والشهيد هشام بركات النائب العام آنذاك، أصدر قرارًا بفض اعتصام رابعة، ووزارة الداخلية وهي بتخلي الاعتصام اصطحبت معها الجمعيات الحقوقية، لتكون شاهدًا على الفض.

وأضاف، أن الإخواني أحمد المغير، فضح الإخوان واعترف أن هم خزنوا أسلحة في طيبة مول، لمقاومة الشرطة، لكن صدرت أوامر من قيادات الإخوان بسحب السلاح قبل يوم من الفض، واتهم المغير قيادات الإخوان أنهم خانوا المعتصمين.

 

 

وأردف: "الإخوان ضحوا  بالشباب لما رفضوا الفض السلمي، ولما قالوا لهم استقبلوا الفض بصدوركم وخدعوا العيال، ولم يكن من الممكن أن تبقى مؤسسات الدولة عاجزة أمام اعتصام يعطل مصالح الناس ويهدد حياتهم".

وكشف الباز، عن أن من جرائم الإخوان أيضًا في الاعتصام بخلاف التغرير بشبابهم، أنهم استأجروا عمال تراحيل وناس من الأقاليم ودفعوا لهم يومية اعتصام، أخذوا بطاقاتهم الشخصية، واحتجزوهم داخل الاعتصام، وأخبروهم أن من يخرج ستقبض الداخلية عليه.

وختم الباز: "جماعة الإخوان هي المذنبة الأولى والأخيرة في الاعتصام، بداية من خطة تقسيم البلد، انتهاء بقتلهم عددًا كبيرًا داخل الاعتصام". 

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