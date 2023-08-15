الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«أبوليمون» يُتابع معدلات تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى "حياة كريمة" فى المنوفية

اجتماع محافظة المنوفية
اجتماع محافظة المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالى ومعدلات الآداء بملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدقيقة وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية ونظم المعلومات والتحول الرقمى والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ المنوفية موقف تشغيل مجمعات الخدمات بقرى مركزى أشمون والشهداء ودخولها الخدمة أمام المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهًا بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات ودعمها بلوحات إرشادية وحواسب آلية وتقديم كافة أوجة الدعم اللوجستى اللازم لدخولها الخدمة فى أسرع وقت، كما شدد على عمل زيارات ميدانية لمتابعة انتظام العمل بكافة المجمعات الخدمية والوقوف على أية معوقات لتذليها فورا. 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإتخاذ اللازم نحو تسريع إجراءات الطرح والترسية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024، مؤكداً على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالخطة الجديدة والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللازم، مع عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولًا بأول للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمني المحددة. 

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية برفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير بالمجارى المائية والمصارف والترع للحفاظ على الصحة العامة المظهر الحضارى والجمالى، وكذا المتابعة الدورية للحدائق النموذجية التى تم الانتهاء من تطويرها والإشراف على خطة رى الأشجار والمسطحات الخضراء بها لضمان الحفاظ عليها.

التصالح على مخالفات البناء التقنين والتصالح الخطة الاستثمارية المجمعات الخدمية اخر مستجدات

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