الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عديت".. موعد طرح أحدث أعمال تامر عاشور الغنائية

تامر عاشور
تامر عاشور

انتهى الفنان تامر عاشور من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها بشكل منفرد على فترات متتالية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد تامر عاشور لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عديت” الذي يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن غريب والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت أمير محروس.

ومن المقرر أن يطرح تامر عاشور أغنية “عديت” مساء غدٍ عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويحيى تامر عاشور حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، الخميس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.
آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

وطرح تامر عاشور مؤخرا أغنية بعنوان “اصحى للكلام” عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى.

تقول كلمات الأغنية: “عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان الكلام الكلام ليك ياعم الغالي منا تعظيم سلام للمقام العالي لو تشاور اوام احنا ندي التمام اصحى للكلام الكلام الكلام ليك ياعم الغالي منا تعظيم سلام للمقام العالي لو تشاور اوام احنا ندي التمام اصحى للكلام انت شمس نورها جه يدفي قلبنا انت عتبة كان قدمها حلو وربنا ليك هنخلص حد يرفص نعمة ربنا دة انت حظنا انت حاجة كبيرة كنا في عرض ربعها انت احلى سيرة دايما نحكي عنها”.

النجم تامر عاشور تامر عاشور عديت أغنية “عديت” يوتيوب تامر حسين مهرجان العلمين اصحى للكلام

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