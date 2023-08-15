الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يستكمل سلسلة الجولات التفقدية الدورية لمتابعة استعدادات أسبوع شباب الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، سلسلة جولاته التفقدية الدورية بهدف متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، المزمع عقده في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر المقبل، تأتي هذه الجولات في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وتجميلها، استعدادًا لاستقبال الحدث المهم الذي سيجمع شباب الجامعات والمعاهد العليا فى رحاب جامعة حلوان.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية هذا الأسبوع في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، وأكد دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، وأضاف أن الجامعة تعمل على قدم وساق على توفير البيئة المثلى لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه وإثرائه بالفعاليات المميزة، حيث يحظى أسبوع شباب الجامعات برعاية واهتمام ودعم  من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

هذا وتشمل خطة التطوير تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطحات الخضراء حولها وكذلك شبكات الري، بالإضافة إلي المطعم المركزي، والملاعب وجميع الأماكن المعنية باستضافة أنشطة الأسبوع.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات المعاهد العليا شباب الجامعات التواصل والتبادل الثقافي

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