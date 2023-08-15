الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مطربو المهرجانات يغيبون عن عزاء والدة أحمد شيبة (صور)

عزاء أحمد شيبة
عزاء أحمد شيبة

غاب مطربو المهرجانات وزملاء الفنان أحمد شيبة في الوسط الفني عن عزاء والدته الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية.

وأقيم سرادق عزاء والدة أحمد شيبة في الاسكندرية، لتقديم واجب العزاء من الأقارب والأصدقاء ومحبي الفنان السكندري.

وتوافد أهالي الإسكندرية ومحبو شيبة لمساندته والوقوف بجانبه وهو في حالة حزن شديدة لفقدان والدته بعد صراع مع المرض. 

وأدى الفنان أحمد شيبة صلاة الجنازة على روح والدته التي توفيت مساء أمس، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم.

وتوافدت أسرة أحمد شيبة وأصدقاؤه وأقاربه على مسجد حسان بمنطقة القباري بالإسكندرية لإقامة صلاة الجنازة لتوديع والدة شيبة لمثواها الأخير.

وظهر "شيبة" في حالة حزن شديد أثناء صلاة الجنازة بعد أن ودع والدته التي غيبها الموت بعد صراع طويل مع المرض، لينشر صورة له مع "ست الحبايب" عبر موقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليق قال فيها:«مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك يا رب»، طالبًا من جمهوره الدعاء لها.

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المهرجانات الوسط الفني عزاء والدته بالاسكندرية أحمد شيبة

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