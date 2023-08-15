الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

حفلة ضرب جماعي
حفلة ضرب جماعي

في مشهد مأساوي في محافظة البحيرة أقدم عدد من الأشخاص على إهانة شخص بشكل مريب، مقتبسين تلك الطريقة من مسلسل “الأسطورة” حينما قام محمد رمضان بإجبار الفنان أحمد عبدالله محمود على ارتداء قميص نوم حريمي بسبب قيامه بمعاكسة خطيبته أثناء فترة وجوده في السجن.

جبروت 9 أشخاص قادهم إلى اقتحام منزل مواطن في عز النهار، وقاموا باقتياده من المنزل إلى الشارع وقاموا بضربه بمنتهى القسوة أمام الجميع في منطقة الظاهر بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة.

قسوة قلب وغلظة غريبة والتسامح والرحمة لا وجود له داخل قلوبهم، 9 أشخاص يجتمعون على شخص وحيد قاموا بتجريده من كامل ملابسه أمام الجميع في الشارع وجعلوه يرتدي ملابس نسائية، ثم قاموا بتصويره بتلك الملابس في مشهد صعب جدا، بسبب خلافات سابقة.

عقب ذلك قاموا باقتياده إلى داخل المنزل وأكملوا الضرب فيه، المتهمون الذين نفذوا هذه الواقعة البشعة كانوا يعتقدون أن فعلتهم ستمر مرور الكرام.

أحد المواطنين نجح في تصوير ما حدث وفضح المتهمون التسعة بعد أن نشر فيديو الواقعة وانتشر الفيديو بشدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت الفيديو وعلى الفور تم التعامل معه، وتبين من الفحص قيام 9 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بالتعدى على سائق – مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو" بالضرب.

أضافت عملية الفحص أن المتهمين قاموا بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـ"كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول "بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

التواصل الاجتماعي هاتف المحمول خلافات سابقة ضبط المتهمين كدمات متفرقة بالجسم محافظة البحيرة مركز النوبارية مسلسل الاسطورة

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