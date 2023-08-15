الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سعر الكتاب من 5 جنيهات".. معرض "دار المعارف" يقدم خصومات لـ50%

معرض دار المعارف
معرض دار المعارف

ضمن مبادرة دار المعارف "أسرة تقرأ أمة تنهض"، نظم المعرض الصيفي السادس للكتاب لمؤسسة دار المعارف لإعادة دعم عادة القراءة في مدينة الإسكندرية.

بخصومات تبدأ من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪، قدمت دار المعارف أحدث المعروضات والمطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للكتاب في مختلف المجالات، للقراء بمشاركة أكثر من ٥٠ ناشرا.

وتجولت "الدستور" بداخل معرض دار المعارف للكتاب في أول أيام افتتاحه، تتحدد الفرصة لمحبي القراءة الحصول على اهتماماتهم القرائية بخصومات.

من جانبه قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن الإسكندرية عاصمة الأدب والفن تحتاج دائما للاهتمام بتزويد المعارض الفنية والثقافية لإثراء اهتمامات وثقافات أهل المدينة وزوارها.

تابع عبده لـ الدستور، أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، وهو فرصه رائعة للاستفادة من الخصومات على المعروضات المطبوعة والتي يصل الخصم لحد 50٪،  وغيرها بأسعار مخفضة ليبدأ سعر الكتاب من ٥ جنيهات.

أكمل عبده أن المعرض حلقة وصل بين القراء وكتابهم المفضلين للتواصل معهم، علاوة على أن على هامش المعرض ينظم مجموعة من ورش العمل للأطفال لتنمية هواياتهم في الرسم وتشجيعهم على القراءة ليطبق المعرض بفاعليته المطلوبة.

تابع عبده، أن دار المعارف تتميز بعراقتها فهي تعد من أشهر وأقدم دور النشر في مصر فقد تم إنشاؤها عام ١٨٩٠، ولها دور رائد في تقديم القراءة لتشكيل وعي المجتمع.

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معرض دار المعارف للكتاب الإسكندرية خصومات

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